T.C. Menemen 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. MENEMEN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

DOSYA NO : 2023/149 Esas

KARAR NO : 2024/258

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2024 tarihli ilamı ile 125/1 maddesi gereğince 3(üç) kez ayrı ayrı960 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Mahkememize ait gerekçeli karar İmam ve Güllü kızı, 03/01/1975 doğumlu, Tunceli Mazgirt Gelinpınar mah/köy nüfusuna kayıtlı müşteki sanık DİLFER ÇETİNKAYA'ya tüm aramalara rağmen tebliğ yapılamamış olması nedeniyle,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğini takip eden yedi(7) günlük süre içerisinde doğrudan mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla itiraz edilebileceği İLANEN TEBLİĞOLUNUR. 24.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02068160