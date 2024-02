T.C. MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 22 Şubat 2024 / 00:01

2022/12974 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/12974 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 227 Ada, 1 Parseldekayıtlı 3.781,00m² yüz ölçümlü “ARSA” nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre 52/3781 arsa paylı(B) Blok (12)'inci kat (24) numaralı “MESKEN” nitelikli bağımsız bölüm taşınmazın, 24.11.2010 tarih ve 14989 yevmiye numaralı "Satış ve İpotek" işlemi ile (1/1) Tam Hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup; elektrik, yol ve su problemi olmayan taşınmaza ulaşım özel araçlarla ve toplu taşıma vasıtaları ile rahatlıkla sağlanabilmektedir. Bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu arsa zemini orta gelir grubunda hane halkının ikamet etmekte olduğu bölgede konumlanmış vaziyettedir. Her türlü sosyal ve kültürel aktivite alanları ile sosyal donatı merkezlerine ulaşım rahatlıkla dağlanabilmektedir. Etrafında yüksek katlı tek bloklu veya çok bloklu site şeklinde yapılaşma mevcuttur. Yakın çevresinde; okul, hastane, cami, pazar yeri, çeşitli esnaf dükkanları, ulusal marketlere ait şubeler, yerel ve ulusal markalara ait mağazalar ve liva otel bulunmaktadır. Taşınmazın içinde bulunduğu arsa zemini Gazi Mustafa Kemal Bulvarının 65 metre güneyinde, Mezitli Balı Pazarının 280 metre kuzeyinde, Mezitli Merkez Camini 450 metre doğusunda konumlanmış vaziyettedir. Taşınmaz şekil olarak dikdörtgen formunda olup düz bir zemin yapısına sahiptir. Arsanın etrafı ihata duvarı ile çevrelenmiş olup, taşınmaza giriş kuzey cephedeki 33163 Sokak üzerindeki demir kapıdan sağlanmaktadır. Arsa zemini üzerinde 3 adet blok, kamelya ve açık otopark alanı bulunmaktadır. Taşınmazın içinde bulunduğu (B) Blok arsa zemininin kuzeydoğusunda konumlanmış vaziyettedir. Betonarme karkas şekilde Zemin + 12 kat olarak inşa edilmiş olan(B) Bloğun dış cephesi sıvalı ve boyalı olup, çatısı üzerinde gezilebilen teras çatıdır. Yapı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı belirlemiş olduğu yapı sınıf ve gruplarından IV. Sınıf C Grubu yapılar içinde yer almaktadır. Bloğa giriş güney cephedeki fotoselli şifreli kapıdan sağlanmaktadır. Blok girişinde zemin seramik ile kaplanmış olup, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Merdiven basamakları mermer ile kaplanmış olup, merdiven trabzanları demirden imal edilmiştir. Bodrum kata iniş merdivenleri mermer ile kaplanmış olup, merdiven trabzanları alüminyum malzemeden imal edilmiştir. Bodrum katta iki bölüm mevcut olup zemin seramik ile kaplanmış, duvarlar ise kısmen mermer ile kaplanmış, kısmense sıvalı ve boyalıdır. Blokta doğal gaz tesisatı ve tek asansör bulunmaktadır. Taşınmaz kuzey, güney ve batı cepheli bağımsız bölüm taşınmaz kat irtifakına esas mimari projesine göre; antre, hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon hacminde ibarettir. Brüt alanı 164,50m², net alanı ise 131,60m² olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz asansör çıkışının solunda, merdiven çıkışının sağında konumlanmış vaziyettedir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları amerikan panel kapıdır. Pencereler ve balkon kapıları pvc malzemeden imal edilmiştir. Zeminler kısmen seramik ile kısmense laminant parke ile kaplanmıştır. Tavanlarda kartonpiyer mevcuttur. Duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Islak hacimlerde zemin ve duvarlar zeminden tavana kadar seramik ile kaplanmıştır. Balkon korkulukları demirden imal edilmiştir. Mutfakta alt-üst mutfak dolabı ve mutfak tezgahı mevcuttur. Oda kapılarından birinin kırık olduğu görülmüştür.. Arsanın etrafı ihata duvarı ile çevrelenmiş olup, taşınmaza giriş kuzey cephedeki 33163 Sokak üzerindeki demir kapıdan sağlanmaktadır. Gayrimenkulün mahallinde ve bulunduğu bölge genelinde yaptığımız inceleme ve araştırmalar ile şehrin ve bölgenin gelişme trendi, gayrimenkulün imar durumu, arsa alanı, geometrik şekli, topoğrafik durumu bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, çevresinin teşekkül tarzı ile şehir merkezine olan mesafesi, yollara cephesi ile ulaşım ve çevre özellikleri, mevcut ekonomik şartlar kıymet yükseltici ve kıymet düşürücü müspet menfi tüm faktörler göz önünde bulundurularak, m² birim değeri 16.000,00TL/m² olup164,50m² x 16.000,00TL = 2.632.000,00TLdeğerindedir.

Adresi : Yeni Mahalle 33163 Sokak No 13 B.Blok Mezitli / MERSİN

İmar Durumu :Mezitli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilen şifahi bilgiye göre; kıymet takdirine konu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1,50 yoğunluklu Yençok= 10 Katyapılaşma koşullarında Konut Alanı olduğu,

Kıymeti : 2.632.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaza ait tapu kaydı üzerinde; icrai haciz şerhleri ile birlikte,

- 02.12.20123 tarih ve 19491 yevmiye numaralı işlem ile "Mimari Projesi Üzerinde Bağımsız Bölüm Numarası Değiştirilmiştir." beyanı,

- 24.06.2020 tarih ve 11922 yevmiye numaralı işlem ile Cafer kızı Suzan TEMURTAŞ lehine "Aile Konutudur" şerhi,

- 28.05.2018 tarih ve 10342 yevmiye numaralı işlem ile SINIRLI SORUMLU MEZİTLİ ESNAF VE SANATLKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ lehine 1. Derecen teminat ipoteği tesis edilmiş olduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 10:31

15/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.