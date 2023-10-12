T.C. MERSİN 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 / 00:01

Sayı :2022/377 Esas

Konu : .

İ L A N

Davacı , TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ileDavalı , SİNAN DURMUŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Davalı Sinan Durmuş'a dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, davalılara “ Duruşma günü olan 29/11/2023 günü saat 10.10 tarihinde hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ayrıca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap vermeniz ve tüm delillerinizi bildirmeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK. 122,128,129 maddeleri gereğince ihtar olunur.” hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.21/09/2023