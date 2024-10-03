T.C. Mersin 3. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 03 Ekim 2024 / 00:01

T.C.

MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/1957 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Mersin İli,Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mah./Köy. Cilt No:50, Haneno:33'da nüfusa kayıtlı, Fikri ve Firdes'ten olma, 01/01/1975 doğumlu, Hatice Gün'ün Türk Medeni Kanun'un 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep edilmiş olup adı geçen Hatice Gün'ü tanıyan ve bilenlerin ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren altı ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde Hatice Gün'ün gaipliğine karar verileceği ilan olunur.