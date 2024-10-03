T.C. Mersin 3. Sulh Hukuk Mahkemesi
Yayın Tarihi:
T.C.
MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/1957 Esas
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Mersin İli,Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mah./Köy. Cilt No:50, Haneno:33'da nüfusa kayıtlı, Fikri ve Firdes'ten olma, 01/01/1975 doğumlu, Hatice Gün'ün Türk Medeni Kanun'un 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep edilmiş olup adı geçen Hatice Gün'ü tanıyan ve bilenlerin ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren altı ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde Hatice Gün'ün gaipliğine karar verileceği ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02098114