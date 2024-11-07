T.C.Mersin 4. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 07 Kasım 2024 / 00:01

T.C.MERSİN 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/352

DAVACI : MELİHA DURGUN

DAVALI : ASLI ÇİFTÇİ

Davacı Meliha Durgun tarafından davalı Aslı Çiftçi aleyhine mahkememize açılan velayetin değiştirilmesi davasında,davalı Aslı Çiftçi'nin adresi meçhul olup, dava dilekçesinin ilanen tebliğ edilmiş olması sebebi ile ön inceleme duruşma günü olan 13/02/2025 tarih saat 11:40 ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden;

Bu ilanın yayımlanma tarihinden itibaren "HMK 139. uyarınca, sulh için hazırlık yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı 2 haftalık kesin süre içinde yapmanız,bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu" davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.