T.C.Mersin 7. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 29 Ekim 2024 / 00:01

T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı: 2024/453 Esas

Konu: Kamulaştırma İlanı

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesiMEVKİİ : Çavak Köyü

PAFTA NO :

ADA NO : 151 ada

PARSEL NO: 46 parsel

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : 1- CENNET ÖZ-32860635306

2- ELİF ÖZ-33352618944

3- MAİDE ÖZ-31375684816

4- MUHAMMET EREN-34297587432

5- MUSTAFA EREN-34294587596

6- NURANİYE İPEK-33814603570

7- SAMİ EREN-34285587888

8- ZİYA EREN-34282587942

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavak Köyü, 151 ada, 46 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/453 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.