T.C.Mersin 7. Asliye Hukuk Mahkemesi
T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı: 2024/453 Esas
Konu: Kamulaştırma İlanı
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesiMEVKİİ : Çavak Köyü
PAFTA NO :
ADA NO : 151 ada
PARSEL NO: 46 parsel
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : 1- CENNET ÖZ-32860635306
2- ELİF ÖZ-33352618944
3- MAİDE ÖZ-31375684816
4- MUHAMMET EREN-34297587432
5- MUSTAFA EREN-34294587596
6- NURANİYE İPEK-33814603570
7- SAMİ EREN-34285587888
8- ZİYA EREN-34282587942
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavak Köyü, 151 ada, 46 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/453 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02111608