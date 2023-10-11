T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2023/455

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi, Takanlı MahallesiMEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 135

PARSEL NO : 12

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.755,28

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : EMİNE TEKELİ, FERDANE TEKELİ (YILMAZ),

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Takanlı Mahallesi, 135 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.02/08/2023