T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2023/455
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi, Takanlı MahallesiMEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 135
PARSEL NO : 12
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 6.755,28
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : EMİNE TEKELİ, FERDANE TEKELİ (YILMAZ),
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Takanlı Mahallesi, 135 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.02/08/2023
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|BASIN NO: ILN01906821