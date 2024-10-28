T.C. Mersin 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden
T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı : 2024/452 Esas
Konu : Kamulaştırma İlanı
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi
MEVKİİ : Çavak Köyü
PAFTA NO :
ADA NO : 151 ada
PARSEL NO : 50 parsel
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : 1- DURDU TEKEŞ-30025729884
2- DURSUN ÖZ-34636576134
3- FATMA ÖZ-39262422022
4- FATMA ÖZ-34597577478
5- İSMAİL ÖZ-34630576352
6- MELİHAT KÖÇMEZE-10499380644
7- MUSTAFA ÖZ-34672574996
8- NECLA ÖZÇAN-31909667056
9- NURAN ÇETİN-34576578106
10- NURAY ÇİÇEK-12854300946
11- SULTAN KILIÇ-34486581166
12- ÜLKÜ ÖZÇAN-31918666774
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavak Köyü, 151 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/452 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02111351