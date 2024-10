T.C. Mersin 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden

T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı : 2024/452 Esas

Konu : Kamulaştırma İlanı

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi

MEVKİİ : Çavak Köyü

PAFTA NO :

ADA NO : 151 ada

PARSEL NO : 50 parsel

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : 1- DURDU TEKEŞ-30025729884

2- DURSUN ÖZ-34636576134

3- FATMA ÖZ-39262422022

4- FATMA ÖZ-34597577478

5- İSMAİL ÖZ-34630576352

6- MELİHAT KÖÇMEZE-10499380644

7- MUSTAFA ÖZ-34672574996

8- NECLA ÖZÇAN-31909667056

9- NURAN ÇETİN-34576578106

10- NURAY ÇİÇEK-12854300946

11- SULTAN KILIÇ-34486581166

12- ÜLKÜ ÖZÇAN-31918666774

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavak Köyü, 151 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/452 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.