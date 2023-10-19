T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 / 00:01

Sayı :2022/310 Esas

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Davacı Ali Genç vekili tarafından dava konusu Mersin İli, Yenişehir ilçesi, Çiftlik mah.1826ada, 8 parsel sayılı taşınmazda davalı Hacı Ali lehine konulan ipoteğin kaldırılması için açılan davada, davalı Hacı Ali'nin adres ve kimlik bilgileri bulunamadığındanMahkememizce yapılankeşif sonrası alınan bilirkişiraporununilanen tebliğine karar verilmekle,

"Dava konusu Mersin İli, Yenişehir ilçesi, Çiftlik mah.1826ada, 8 parsel sayılı 179,00 m2 miktarlı bina ve arsa vasfındaki taşınmazın malikinin Ali Genç (Duran oğlu) adına tam kayıtlı olup, Davalı Hacı Ali lehine ipotek değerinin emsal araştırması yapılarak bölge şartları, piyasa rayiçleri ve taşınmazın özellikleri dikkate alınarak dava açma ve değerlendirme tarih olan 31/03/2022 tarihine ait Yİ- ÜFE kullanılarak taşınmazın m2değerinin 2.602,00 TL /m2 olacağı kanaatine varıldığı belirtilmiştir."

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.05/10/2023