T.C. Mersin 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Esas: 2024/284
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi Çavak köyü,151Ada 51 parselMEVKİİ : Mersin ili Toroslar İlçesi Çavak köyü
PAFTA NO :
ADA NO: 151
PARSEL NO: 51
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : 10,58 m2 mülkiyet, 1.276,63 m2'lik alan irtifak hakkı
MALİKLERİN ADI VE SOYADI: Davalı , ZELİHA ÇELİK
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi Çavak köyü,151Ada 51 parsel sayılı taşınmazın 10,58 m2 mülkiyet, 1.276,63 m2'lik alanın irtifak hakkı için Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2024/284 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.31/10/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02116537