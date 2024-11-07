T.C. Mersin 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 07 Kasım 2024 / 00:01

T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas: 2024/284

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi Çavak köyü,151Ada 51 parselMEVKİİ : Mersin ili Toroslar İlçesi Çavak köyü

PAFTA NO :

ADA NO: 151

PARSEL NO: 51

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : 10,58 m2 mülkiyet, 1.276,63 m2'lik alan irtifak hakkı

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: Davalı , ZELİHA ÇELİK

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi Çavak köyü,151Ada 51 parsel sayılı taşınmazın 10,58 m2 mülkiyet, 1.276,63 m2'lik alanın irtifak hakkı için Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2024/284 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.31/10/2024