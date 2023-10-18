T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/95
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli Akdenizilçesi Bahçe ( Barış)Mah. 550 ada128 nolu parsel
MEVKİİ : Mersin İli Akdenizilçesi Bahçe ( Barış)Mah.
PAFTA NO :
ADA NO : 550
PARSEL NO : 128
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MUHSİNİL HAFIY YAPRAK- Barış mah. 4510 sk. no: 37/1 iç kapı no: 2 Akdeniz/Mersin
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Mersin İli Akdenizilçesi Bahçe ( Barış)Mah. 550 ada128 nolu parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2022/95 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.21/03/2022
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|BASIN NO: ILN01909019