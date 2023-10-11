T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2022/477
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 110
PARSEL NO : 41
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 1764,49 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : YÜKSEL YALÇIN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 110 ada 41 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.25/08/2023
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|BASIN NO: ILN01906761