T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/477

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 110

PARSEL NO : 41

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 1764,49 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : YÜKSEL YALÇIN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 110 ada 41 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.25/08/2023