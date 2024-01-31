T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 / 00:01

Sayı : 2024/3 Esas

Konu : Kamulaştırma

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi,

MEVKİİ : Evci Mahallesi,

PAFTA NO :

ADA NO : 137

PARSEL NO : 4

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : 1- BEKİR AK-33751729760

2- DURMUŞ AK-33766729250

3- MEHMET AK-33757729542

İDARENİN ADI : MERSİN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİYARARINA)

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Evci Mahallesi, 137 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/3 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.05/01/2024