T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/3 Esas
Konu : Kamulaştırma
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi,
MEVKİİ : Evci Mahallesi,
PAFTA NO :
ADA NO : 137
PARSEL NO : 4
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : 1- BEKİR AK-33751729760
2- DURMUŞ AK-33766729250
3- MEHMET AK-33757729542
İDARENİN ADI : MERSİN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİYARARINA)
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Evci Mahallesi, 137 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/3 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.05/01/2024
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|BASIN NO: ILN01975735