T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2022/469 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi
MEVKİİ : Tekke Mahallesi,
PAFTA NO :
ADA NO : 215
PARSEL NO : 25
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AHMET ETİLER- ERGÜN ETİLER-HASİBE UZEL-HÜSEYİN ETİLER-SELMA KURT-SEZAVER ETİLER-AHMET ETİLER-ERKAN ETİLER-ERTAN ETİLER
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Tekke Mahallesi, 215 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.25/08/2023
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|BASIN NO: ILN01906768