T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2023/399 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi
MEVKİİ : Fındıkpınarı Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 104
PARSEL NO : 72
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Abdullah Gök, Ali Gök, İsa Gök, Mehmet Gök
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi, 104 ada, 72 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.04/07/2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01907404