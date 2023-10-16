T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2023/399 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi

MEVKİİ : Fındıkpınarı Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 104

PARSEL NO : 72

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Abdullah Gök, Ali Gök, İsa Gök, Mehmet Gök

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi, 104 ada, 72 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.04/07/2023