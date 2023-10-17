T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2023/467

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuzucubelen Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 138

PARSEL NO : 18

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 422,34 m2 ve 932,82 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MEDET ASLAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuzucubelen Mahallesi, 138 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.02/08/2023