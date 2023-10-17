T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/459 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi,

MEVKİİ : Tekke Mahallesi,

PAFTA NO :

ADA NO : 215

PARSEL NO : 28

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : 1- ARZU ALP, 2- NURAY KARA, 3- ALİ TÜMÜK

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Tekke Mahallesi, 215 ada, 28 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.25/08/2023