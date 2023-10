T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2022/183 Esas

Konu : Kamulaştırma İlanı

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi

MEVKİİ : Bekirde Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 192

PARSEL NO : 15

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI :

33790603472 Dahili Davalı ARİF KEMAL ÖRKÜN 24287037092 Dahili Davalı AYŞE GÖKLEVENT 37309487270 Dahili Davalı BEDİA YALIN 38200455726 Dahili Davalı BURCU CEVİZ 37312487106 Dahili Davalı BÜLENT YALIN 33499614212 Dahili Davalı CENNET ALEM KOÇAÇOĞLU 35131559844 Dahili Davalı DERVİŞ AHMET US 23284663914 Dahili Davalı EMİNE ÖRKÜN 42313458246 Dahili Davalı EMİNE NİLGÜN BAŞER 33502614116 Dahili Davalı FEVZİ KOÇAÇOĞLU 48850248616 Dahili Davalı FEZA GÜVENAL 38188456104 Dahili Davalı HAFİDE BUŞRA KIZILIRMAK 35125560030 Dahili Davalı HALİL US 45715392118 Dahili Davalı HASAN SERDAR AKSU 38194455986 Dahili Davalı KAAN CEVİZ 37303487498 Dahili Davalı KAZIM YALIN 37318486998 Dahili Davalı MUSA KAZIM YALIN 37276488386 Dahili Davalı NURAN YALIN 38203455662 Dahili Davalı NURAY CEVİZ 33496614376 Dahili Davalı O. MUZAFFER KOÇAÇOĞLU 37252489178 Dahili Davalı SALİM YALIN 37300487552 Dahili Davalı SAVAŞ YALIN 38191456030 Dahili Davalı TOLGA CEVİZ 47863133612 Dahili Davalı YUSUF KAMİL SERDENGEÇTİ 47866133558 Davalı ARİF SERDENGEÇTİ 63724002026 Davalı EMİNE SERPİL ANAR 42880301174 Davalı FUNDA AKSAY 28951764642 Davalı GÜRSEL TANSAL 34975565004 Davalı HAYRETTİN ER 17036330070 Davalı H. ÇİĞDEM TOPUR 37324486760 Davalı İBRAHİM YALIN 37327486606 Davalı İSMAİL YALIN 47869133494 Davalı POLAT KAMİL SERDENGEÇTİ

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bekirde Mahallesi, 192 Ada, 15 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.27/09/2023