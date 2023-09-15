T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/473 Esas
Konu : Kamulaştırma İlanı
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi
MEVKİİ : Sarıibrahimli Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 136 ada
PARSEL NO : 1 parsel
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AYŞE CENGİZ-38875559774
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Sarıibrahimli Mahallesi, 136 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.29/08/2023
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|BASIN NO: ILN01889359