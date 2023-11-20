T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2022/379 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Sarıibrahim Mahallesi,
MEVKİİ : Akdeniz İlçesi, Sarıibrahim Mahallesi,
PAFTA NO :
ADA NO : 138
PARSEL NO : 14
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı:Yalçın Ambalaj Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Sarıibrahim Mahallesi, 138 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.30/03/2023
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|BASIN NO: ILN01932821