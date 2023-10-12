T.C.MERSİN8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas :2023/128 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili Yenişehir İlçesi Menteş Mahallesi 3981 parsel
MEVKİİ : Mersin ili Yenişehir İlçesi Menteş Mah
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 3981
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : 84,00 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , FERZENDE AKA
İDARENİN ADI : Mersin Büyükşehir Belediyesi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Yenişehir İlçesi Menteş Mahallesi 3981 parselsayılıtaşınmazın 84m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/128 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.28/03/2023
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|BASIN NO: ILN01906590