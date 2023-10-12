T.C.MERSİN8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 / 00:01

Esas :2023/128 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Yenişehir İlçesi Menteş Mahallesi 3981 parsel

MEVKİİ : Mersin ili Yenişehir İlçesi Menteş Mah

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 3981

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : 84,00 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , FERZENDE AKA

İDARENİN ADI : Mersin Büyükşehir Belediyesi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Yenişehir İlçesi Menteş Mahallesi 3981 parselsayılıtaşınmazın 84m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/128 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.28/03/2023