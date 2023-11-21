T.C.MERSİN8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 / 00:01

Esas :2023/268 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Mezitli İlçesi Takanlı Mahallesi 135 Ada 15 parsel

MEVKİİ : Mersin ili Mezitli İlçesi Takanlı Mah

PAFTA NO :

ADA NO : 135

PARSEL NO : 15

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.707,37

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar , AHMET DORAK, AHMET GÖRKEM DORAK, ALİ DORAK, ELMAS YEŞİM DORAK, FATMA TEKELİ, FİKRİ DORAK, GİZEM DORAK, GÜLÜMSER HÖBEZ, HASAN KILINÇ, HÜRÜ KILINÇ, MEHMET DORAK, MEHMET FARUK DORAK, MUSTAFA DORAK, NÜLÜFER BENZET, ÜMMÜHANİ BABAOĞLU, YALÇIN KILINÇ, YÜKSEL CESUR

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Mezitli İlçesi Takanlı Mahallesi 135 Ada 15 parselsayılıtaşınmazın 1.707,37 m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/268 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.28/07/2023