T.C.MERSİN8. İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 26 Eylül 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2021/11334 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/11334 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Mezitli İlçe, Mezitli Mahalle/Köy, 77 Ada, 4 Parsel, B Blok 10.Kat 19.Nolu Bağımsız Bölüm: Mersin ili, Mezitli ilçesi, Mezitli mahallesi, 77 ada, 4 parsel numaralı ana taşınmaz niteliği Arsa olan 17.169,00m2 alanlı taşınmaz üzerine kurulu Liparis 2 Sahil Sitesi B blok, 10. Kat, 19 bağımsız bölüm numaralı 14/2400 arsa paylı mesken nitelikli taşınmazdır. Tam hisse (1/1) olarak kayıtlıdır. Dava konusu Mesken nitelikli taşınmaz 4 oda, Salon, antre, hol, mutfak, Wc Lavabo, banyo, ebeveyn banyosu, giyinme odası, kiler ile kuzeyde ve güney cephede iki balkondan oluşmaktadır. Mesken nitelikli taşınmazın brüt alanı 254,22m2, net alanı 202,75m2 dir. Dava konusu taşınmazın giriş kapısı ahşap görünümlü çift kilitli fabrikasyon çelik kapı, iç kapılar lake boyalı ahşap kapı, pencereler ve balkon çıkışları pvc doğrama, konutun tüm zemini seramik ile kaplanmış, iç duvarlar alçı sıvalı ve saten boyalıdır. Tavanlarda alçı süslemeler ve kartonpiyer mevcuttur. Mutfak dolapları, antredeki portmanto ve diğer dolaplar lamine hazır kapaklı ahşap mobilyadır. Mutfak tezgâhı mermerdir. Banyolarda duşakabin bulunmaktadır. Banyo ve Wc duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Banyo ve Wc tavanlarına pvc asma tavan yapılmıştır.

Adresi : Menderes Mah., 35437 Sk., Liparis 2 Sahil Sitesi, Ortanca B Blok, Kat :10 Daire :19 Mezitli / MERSİN

Yüzölçümü : 17.169,00 m2

Arsa Payı : 14/2400

İmar Durumu : Parselin bulunduğu bölgeyi kapsayan alanda Mezitli Belediye Meclisi'nin 05/07/2019 tarih ve 98 sayılı kararı ile kabul edilen Mezitli 2. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi) "1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı" Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/02/2020 tarih ve 132 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan imar planında söz konusu parsel Emsal:1.50 Yoğunluklu, Y.ençok:10 Katlı, Ticaret+Turizm+Konut Alanı olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2023 - 14:45

19/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.