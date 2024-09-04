T.C. Mesudiye Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2024 / 00:01

T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/103-189-101-99-255-97-237-95-91-93 sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1)2024/103 Esas sayılı dosyasından malikler Noman Uluçay, Sami Uluçay ve Yahya Uluçay aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 Ada 43 parsel sayılı taşınmazın 4515,40 m²lik kısmında,

2)2024/189 Esas sayılı dosyasından malik Tahir Ünver aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 132 ada 38 parsel sayılı taşınmazın 373,45 m²lik kısmında,

3)2024/101 Esas sayılı dosyasından malik Hasan Karataş aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 39 parsel sayılı taşınmazın 548,96 m²lik kısmında,

4)2024/99 Esas sayılı dosyasından malik Mehmet Özdemir aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 27 parsel sayılı taşınmazın 773,29 m²lik kısmında,

5)2024/255 Esas sayılı dosyasından malik Rıza Ünver aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 79 parsel sayılı taşınmazın 105,59 m²lik kısmında,

6)2024/97 Esas sayılı dosyasından malik Cemal Bişkin ve Mustafa Pişkin aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 21 parsel sayılı taşınmazın 11,78 m² ve 744,57 m²lik kısmında,

7)2024/237 Esas sayılı dosyasından malik Veli Ünver aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 207 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 13,50 m² ve 669,20 m²lik kısmında,

8)2024/95 Esas sayılı dosyasından malik Bekir Karayol aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 927,17 m²lik kısmında,

9)2024/91 Esas sayılı dosyasından malikler Cemal Bişkin ve Mustafa Pişkin aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çardaklı Mahallesi, 219 ada 194 parsel sayılı taşınmazın 806,59 m²lik kısmında,

10)2024/93 Esas sayılı dosyasından malik Necip Çetin aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 75,52 m²lik kısmında,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02084646