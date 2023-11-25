T.C. MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/474 Esas

DAVALI : HANE BİLAN (T.C. Kimlik No: 390.....124) ESMER ve EMİNE kızı, 01/01/1945 doğumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce adınıza tebligat yapılabilecek adres tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Hane BİLAN'ın hissesi olduğu:

Mardin İli Midyat İlçesi Mercimekli Mahallesi 101 ada 6 parsel, 105 ada 12 parsel, 105 ada 25 parsel, 107 ada 57 parsel, 108 ada 20 parsel, 110 ada 117 parsel, 114 ada 3 parsel, 125 ada 2 parsel,132 ada 2 parsel sayılı taşınmazlara taraflar arasında adı geçen parsellerle ilgili ortaklığın giderilmesi hususunda anlaşamadıklarından taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine, satışın paydaşlar arasında yapılmasına karar verilmesi talep edilmiştir. 6100 sayılı HMK 122/1 maddesine göre iki hafta içinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle mahkememiz dava dosyasına cevap verebileceğiniz hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.