T.C. MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/564

Davacı ENDER SAKALLI tarafından davalı Maliye Hazinesine karşı açılan davada Muğla ili, Milas ilçesi, Dörttepe Mahallesi 269 ada 24 parselde kain taşınmazın davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmektedir. Belirtilen Muğla ili, Milas ilçesi, Dörttepe Mahallesi 269 ada 24 parselde kain taşınmazın davacı ENDER SAKALLI adına tapuya kayıt ve tescili için işbu ilan tarihinden itibaren üç ay içinde yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına itiraz edilebileceği İLAN olunur.