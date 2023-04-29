T.C. MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 29 Nisan 2023 / 00:01

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi)

ESAS NO : 2023/25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43

Doğalgaz Boru Hattı inşaatı nedeniyleEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 21.07.2022 tarih ve 11078-3 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi) tarafından 01.08.2022tarih, 166 sayılı Olur'uile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdaMuğla İli, Milas İlçesi'nde kain malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli ilgili banka şubesine yatırılacak olup, davalılar, mirasçılar ve diğer hak ve takyidat sahiplerinin konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerine çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği taşınmazlar üzerinde bulunan takyidatların ve hakların kamulaştırma bedeline yansıtılacağı 2942 sayılı yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20.04.2023

Dosya No Taşınmaz Bilgileri Taşınmaz Maliki Ada /Parsel NoVasfı Yüzölçümü Daimi İrtifak Geçici İrtifak

2023/25 Kalınağıl Mah.Gündüz SARISULU 101 / 96 Zeytinlik 1.871,96 m² 60,80 m² 153,88 m²

2023/26 Çamlıbelen Mah. Ali Gök varisleri 101/331 Tarla 3.635,46 m² 330,03 m² 124,27 m²

2023/27 Kalınağıl Mah. Mehmet Kocabaş varisleri 101/838 Zeytinlik 1.111,17 m² 300,27m² 164,17m²

2023/28 Kalınağıl Mah. Ahmet Özer ve Gülsüm Çalık

mirasçıları 101/866 Zeytinli Tarla 13.291,54 m² 729,01 m² 385,49 m²

2023/29 Kalınağıl Mah. Hakkı Karataş 101 / 100 Zeytinlik732,84 m² 167,52 m² 90,42 m²

2023/30 Kalınağıl Mah. Ali Özer vd. 101/871 Zeytinli Tarla 20.502,52 m² 1.027,82 m² 500,02 m²

2023/31 Kalınağıl Mah. Şenol Yıldırım 101/342 Zeytinlik 1.102,84 m² 73,34 m² 0,00 m²

2023/32 Kalınağıl Mah. Gülşen Esenkaya vd. 101/1448 Zeytinli Tarla 5.214,66 m² 702,95 m² 344,63 m²

2023/33 Kalınağıl Mah. Gülşen Esenkaya vd. 101/353 Kargir Dam ve10.477,36 m² 1.204,41 m² 606,87 m²

Zeytinlik

2023/34 Kalınağıl Mah. Ramazan Güldağ 111/12 Zeytinli Tarla1.907,28 m² 280,54 m² 134,57 m²

2023/35 Kalınağıl Mah. Ali Rıza Esenkaya Varisleri 101/1604 Zeytinlik2.046,89 m² 116,93 m² 47,74 m²

2023/36 Mutluca Mah.Güner Kara 122/85 Zeytinlik 11.257,60 m² 682,77 m² 283,03 m²

2023/37 Kalınağıl Mah. Birtan Esenkaya vd. 101/266 Zeytinlik 14.999,96 m² 1.027,96 m²504,90 m²

2023/42 Mutluca Mah.Yücel Kırıkdirek 122/77 Zeytinli Tarla 8.034,00 m² (856,63 m² mül.) 290,75 m²132,10 m²

2022/43 Mutluca Mah.Ayşe Sarısulu vd. 122/79 Zeytinli Tarla 12.075,16 m² 243,64 m² 127,08 m²