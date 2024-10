T.C. Mucursulh Ceza Hâkimliği Türk Milleti Adına Değişik İş Karar

T.C. MUCURSULH CEZA HÂKİMLİĞİ TÜRK MİLLETİ ADINA

DEĞİŞİK İŞ KARAR

(RET)

DEĞİŞİK İŞ NO : 2024/224 D. İş

KARAR NO : 2024/224

KARAR TARİHİ: 29/07/2024

KARAR (Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere):

1-) Uygulanan idari yaptırım kararının hukuka uygun olması nedeniyle, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 28. maddesinin 8. fıkrasının (a) bendi uyarınca başvurunun REDDİNE,

2-) Kararın itiraz edene ve kararına itiraz edilen kuruma TEBLİĞİNE,

3-) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 31. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yargılama masrafları ve vekalet ücreti, başvurusu reddedilen tarafça ödeneceğinden, kararına itiraz edilen kurumun vekalet ücreti talebi bulunmamakla, diğer yargılama giderlerinin itiraz edenden alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

Dair, evrak üzerinden yapılan inceleme sonucu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 28. maddesinin 10. fıkrası uyarınca "on beş bin Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar kesin" olduğundan KESİN OLARAK karar verildi.