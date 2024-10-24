T.C. Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 24 Ekim 2024 / 00:01

T.C. MUĞLA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2021/572 - Karar No: 2024/385

Mahkememizin 2021/09 Esas 2024/385 oğlu, Hamdi ve Nazire oğlu, 20/05/1991 doğumlu BÜLBÜL BARIŞ ARIK hakkında Hakaret suçundan 7.080 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmekle, bildirdiği adreslerinde bulunamayan ve tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemeyen sanığın hükmünü gazetede ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK. Nun 310. Maddesi gereğince takip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere istinaf hakkının olduğu, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.