T.C Muratlı Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin Davacı (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) tarafından Devlet yolu kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Karayollari Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Ziraat Bankası Muratlı/Tekirdağ Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günlerinin 19/09/2024 tarihi olduğu ilan olunur.08/07/2024 SIRA NO DOSYA ESAS NO DAVACI DAVALI TARAFLARIN ADI SOYADI - TCKN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

(Tekirdağ ili Muratlı ilçesi…)

1 2024/191 KARAYOLLARI G.M HALİL İBRAHİM CEBECİ - 27731258500 Yeşilsırt mah, 1385 parsel

2 2024/192KARAYOLLARI G.M ADEM YADİGAR - 33485255252 Yeşilsırt mah, 3826 parsel

3 2024/193KARAYOLLARI G.M TEKİRDAĞ UN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİYeşilsırt mah, 1576 parsel

4 2024/194KARAYOLLARI G.M SEVİNÇLER İNŞ. NAKL. SAN. VE TİC. A.ŞMuradiye mah,1 ada, 81 parsel

5 2024/195KARAYOLLARI G.M FATMA PEHLİVAN - 41692981628 Yeşilsırt mah, 1492 parsel

6 2024/196KARAYOLLARI G.M MEHMET SABANCI- 17183236720

MELİHA SABANCI – 17177236958

İSMAİL SABANCI – 17189236502

NAGİHAN SABANCI – 17180236884

BÜLENT SABANCI – 17180236884

ŞERİF AYDIN ÇAKAR – 18422255144

KEMAL ÖZBALLAR - 50974110434 Muradiye mah,1 ada, 82 parsel

7 2024/197KARAYOLLARI G.M GÖKHAN YILDIZ – 42118457406 Yeşilsırt mah, 1450 parsel

8 2024/198KARAYOLLARI G.M YAKUP YILDIZ – 34418224154 Yeşilsırt mah, 3830 parsel

9 2024/199KARAYOLLARI G.M MEHMET RAGIP EREN – 22373625628

SADIK ATASOY – 22412624384

SAMİ EREN - 22370625782 Yeşilsırtmah, 1372 parsel

10 2024/200KARAYOLLARI G.M YAĞMUR YERTUTAN – 78235201588

ABDULLAH UTKU YERTUTAN – 48238201424

SERPİL YERTUTAN – 48241201350 Yeşilsırt mah, 1793 parsel

11 2024/201KARAYOLLARI G.M DAVUT GÜÇLÜ - 25094458872 Yeşilsırt mah, 1376 parsel

12 2024/202KARAYOLLARI G.M MEHMET RAGIP EREN – 22373625628

SADIK ATASOY – 22412624384

SAMİ EREN - 22370625782 Yeşilsırt mah, 3697 parsel

13 2024/203KARAYOLLARI G.M BURAK İLKİNÖNÜ – 51676188844 Yeşilsırt mah, 1491 parsel

14 2024/204KARAYOLLARI G.M AHMET TURGUT – 15155612534 Yeşilsırt mah, 1461 parsel

