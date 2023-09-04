T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2023 / 00:01

T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/501

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş ili Hasköy ilçesi Gökyazı Köyü

MEVKİİ : -

PAFTA NO :

ADA NO : 157

PARSEL NO : 1

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 27.966,74m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ertuna Zorlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/501 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/08/2023