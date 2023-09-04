T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/502 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş ili Hasköy İlçesi Gökyazı Köyü
MEVKİİ : Gökyazı Köyü
PAFTA NO :
ADA NO : 158
PARSEL NO : 1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 359,69 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdurrahman ÇELİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırma, Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/502 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/08/2023
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|BASIN NO: ILN01886019