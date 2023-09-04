T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/502 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş ili Hasköy İlçesi Gökyazı Köyü

MEVKİİ : Gökyazı Köyü

PAFTA NO :

ADA NO : 158

PARSEL NO : 1

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 359,69 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdurrahman ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırma, Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/502 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/08/2023