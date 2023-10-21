T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2022/454 Esas İLAN

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , YALINTAŞ YENİ CAMİİGÜZELLEŞTİRME VEYAŞATMA DER. ile Davalılar , AYSUN BESLER, BURCU GÖÇER, ECRİN BESLER, EKREM BESLER, ELİF BESLER, FERİDUN DENİZ BALKU, FİKRET YAŞAR, KADRİYE KARAN, NECDET YAŞAR, NEJLA UZER, NEZİHAT ATAŞ, RAMAZAN BİÇER, RECEP BİÇER, SANİYE BALKU, SÜMEYRA KANAT, TURHAN BESLER arasında mahkememizde görülmekte olan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davası nedeniyle;

Bursa ili Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Mh. 228 ada 35 parsel sayılı taşınmazın davacı hissesi üzerinde tesis edilen ipoteklerin, ipotek bedellerinin ipotek alacaklılarına ödenerek terkinine dair dava açılmış olup, FİKRET YAŞAR'ın davalı sıfatı bulunmaktadır.

Tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK 122,126ve129.Md. gereğince cevap dilekçenizi dosyaya sunmanız, yasal sürede cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıalarının tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK 139. Md. gereğince dilekçede gösterilen ve elinde bulunan belge asıllarını veya örneklerini dilekçeye ekleyerek, deliller için gerekli açıklamayı yapmanız ve 100,00 TL avansı vezneye yatırmanız ilanen tebliğ olunur.