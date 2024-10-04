T.C. Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi:

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/793 Esas

ZilyetlerKamulaştırma Yapılacak YerTakdir Edilen Bedel
2024/793
1-Osman ŞİMŞEK		Mersin İli Mut İlçesi Fakırca Mahallesi 129 ada 1parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 634,12 m²
Toplam Bedeli: 8.277,22 TL

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından mahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 20/08/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02097516