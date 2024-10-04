T.C. Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/793 Esas
|Zilyetler
|Kamulaştırma Yapılacak Yer
|Takdir Edilen Bedel
|2024/793
1-Osman ŞİMŞEK
|Mersin İli Mut İlçesi Fakırca Mahallesi 129 ada 1parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 634,12 m²
Toplam Bedeli: 8.277,22 TL
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından mahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 20/08/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02097516