T.C. NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2022/1449 Esas 18/10/2023
Konu : Vural Çamdalı hk.
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen VURAL ÇAMDALI gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/10/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 30382099644
ADI SOYADI : VURAL ÇAMDALI
BABA ADI : SABRİ
ANA ADI : BİLCEN
DOĞUM TARİHİ : 08/03/1965
DOĞUM YERİ : NAZİLLİ
İKAMETGAH ADRESİ :
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01932710