T.C. NAZİLLİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : E.96393811-2021/648-Ceza Dava Dosyası 14.07.2023

SANIK :MUHAMMED ALRAMADAN, Naser ve Aalıa oğlu, 01/01/1998 DEIRAZZOR doğumlu,Yeni Sanayi Mh. 555 Sk. N:15Nazilli/ AYDIN adresinde oturur. Yabacı Kimlik No:99864019006

SUÇ : Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 04/01/2021

SUÇ YERİ : AYDIN/NAZİLLİ

KARAR TARİHİ : 25/05/2023

Dava konusu Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçuna ilişkin sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda;

Mahkememizce verilen gerekçeli kararın tebliği için sanık MUHAMMED ALRAMADAN tebligat çıkarılmış olup, söz konusu adreste sanığa ulaşılamadığı, UYAP sisteminden yapılan araştırmada mernis adresinin olmadığı, bu nedenle mernis adresine de tebligat yapılamadığı, yapılan adres araştırmalarında da netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1- Sanık Muhammed'in üzerine atılı kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK’nin 142/1-e maddesi uyarınca TCK' nin 61. maddesi dikkate alınarak takdiren 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın üzerine atılı suçu gece vakti işlediği anlaşıldığından TCK'nin 143. maddesi uyarınca cezasında 1/2 oranında artırım yapılarak 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın suç sonucu oluşan zararı kovuşturma evresinde giderdiği anlaşıldığından TCK'nin 168/2 maddesi uyarınca cezasında 1/2 oranında indirim yapılarak 2 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK'nın 62/1. maddesi gereğince cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları lehine taktiri hafifletici neden kabul edilerek cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında başkaca indirim veya artırım yapılmasına yer olmadığına,

Sanık hakkında hükmedilen hapis cezası hakkında CMK’nin 231/7 maddesi gereğince TCK’nin 50 ve 51 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararı ve15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile TCK’nın 53/3. fıkrasında yapılan değişiklikten sonra oluşan durumuna göre, sanık hakkında, TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

Sanığın sabıkasız oluşu, ileride bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde olumlu kanaat oluşması veişlenen suç nedeniyle doğrudan maddi bir zarar meydana gelmemesi hususları dikkate alınarak CMK’nin 231/5 maddesi gereğince sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi nedeni ile CMK'nin 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 (BEŞ) YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TÂBİ TUTULMASINA,

Sanığa denetim süresi içerisinde CMK’nin 231/8 maddesi gereğince denetimli serbestlik tedbiri verilmesine takdiren yer olmadığına,

Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi nedeniyle mahkum olması veya denetimli serbestlik yükümlülüğü varsa buna aykırı davranması halinde, açıklanması geri bırakılan hükmün mahkemece açıklanacağının, CMK’nin 231/11 maddesi gereğince sanığa ihtaratına,

Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak, KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİNE,

Karar kesinleştiğinde 'sanık ve SSÇ karar takip formunun' 5320 Sayılı Yasanın 16/1 maddesi uyarınca soruşturmada görev alan kolluk birimine gönderilmesine,

3- Yapılan yargılama gideri olan 5 adet davetiye ücretitoplam 118,5TL’nin sanıktanve SSÇ'den CMK 325/1 maddesi gereğince eşit olarak tahsiline, 4 adet sarf kararı toplam1.190,4 TL’ninSSÇ'den CMK 325/1 maddesi gereğince tahsiline,Dair, SSÇ müdafisinin yüzüne karşı, SSÇ ve sanığın yokluğunda, iddia makamının huzurunda, 5271 sayılı ceza mahkemesi kanununun 291.maddesi gereğince iddia makamı açısından kararın tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde, huzurda bulunanlar için kararın tefhiminden, yokluğunda karar verilenler için tebliğ tarihinden itibaren7 günlük süre içindemahkememizeverilecek bir dilekçe veya mahkemekalemine yapılacak bir başvuruüzerine kalemce tutulacak tutanağın Hakime tasdik ettirilmesi suretiyle (CMK'nın 263. maddesi uyarınca, tutuklu bulunan şüpheli veya sanık, zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun yollarına başvurabilir.) Nazilli Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.25/05/2023