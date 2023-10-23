T.C.NAZİLLİ (SULH HUKUK MAH.) 1. SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2023/9 Ort. Gid. Satış17/10/2023

İLAN

Hissedar : YEŞİM EREN (TC KİMLİK NO: 13444632232) Satış Memurluğumuzca adres kayıt sisteminde kayıtlı bulunan mernis adresinize bilirkişi raporunun tebliği için davetiye çıkarılmış olup, tebligat adresinde artık ikamet etmediğiniz ayrıldığınız gerekçesiyle tebligatın yapılamadığı Satış Memurluğumuza bildirilmiştir. Adres araştırmasından da aynı adreste ikamet ettiğiniz bildirildiğinden bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Aydın ili Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi 772 ada 43 parsel sayılı taşınmazın değeri 3.800,00 TL olarak takdir edildiğine ilişkin bilirkişi raporunun tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Adres:NAZİLLİ (SULH HUKUK MAH.) 1. SATIŞ MEMURLUĞU Ayrıntılı Bilgi: FIRAT YÜKSEL Satış Memuru