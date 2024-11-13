T.C. Nevşehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi:

T.C. NEVŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/2124 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Sıddıka Çarşaflı'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 273*****538

ADI SOYADI : SIDDIKA ÇARŞAFLI

BABA ADI : NUH

ANA ADI : MEHRİ

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1904

DOĞUM YERİ : NEVŞEHİR

#ilangovtr BASIN NO: ILN02119322