T.C. Nevşehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C. NEVŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2024/2124 Esas
Konu : Gaiplik ilanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Sıddıka Çarşaflı'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 273*****538
ADI SOYADI : SIDDIKA ÇARŞAFLI
BABA ADI : NUH
ANA ADI : MEHRİ
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1904
DOĞUM YERİ : NEVŞEHİR
#ilangovtr BASIN NO: ILN02119322