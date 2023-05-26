T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/278 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : NEVŞEHİR/MERKEZ

MEVKİİ : SÜMER MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 948

PARSEL NO : 27

VASFI : -

MALİKİN ADI VE SOYADI : SENEM AYDOĞAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibarenkamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresine yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınıztakdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayapanNevşehir Valiliği İl Özel İdaresi adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınızaVakıfBankNevşehir Şubesi adına yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerineilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarakbildirilmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerinmahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulıştarmı Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16/05/20237