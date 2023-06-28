T.C. NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yayın Tarihi: 28 Haziran 2023 / 00:01

İ L A N



(MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜĞÜ)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No TAŞINMAZ NO BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALENİN TARİHİ SAATİ 1 51010113124 Aşağıkayabaşı Mahallesi 3167 14 1.837,91 667,22 Arsa Ticaret+Konut 4.010.000.00

,00 1.002.500,00 10.07.2023 09:10 2 51010113106 Aktaş Ksb.Yeni Mah. 169 3 3.517,03 Tam Arsa Ticari Alan 3.520.000,00 880.000,00 10.07.2023 09:20 3 51010117989 Aktaş Ksb.Yeni Mah. 170 10 5.129,54 Tam Ham Toprak Ticari Alan 5.130.000,00 1.282,500,00 10.07.2023 09:30 4 51010120781 Aktaş Ksb.Cumhuriyet 281 307 8.513,29 Tam Arsa Konut Alanı 6.385.000,00 1.596.250,00 10.07.2023 09:40 5 51010119974 Gösterli Köyü 277 15 195.099,82 Tam H.Top.Su.Tar İmarsız 5.860.000,00 1.465.000,00 10.07.2023 10:10 6 51010120066 Güllüce Köyü 157 62 47.730,85 Tam Ham Toprak İmarsız 4.780,000,00 1.195.000,00 10.07.2023 11:00 7 51010116892 Kiçağaç (Yeşiova) Köyü 138 9 211.076,84 Tam Tarla ve H.T. İmarsız 3.170.000,00 792.500,00 13.07.2023 15:30 8 51010116893 Kiçağaç (Yeşiova) Köyü 139 8 214.618,13 Tam Tarla ve H.T. İmarsız 3.200.000,00 800.000,00 13.07.2023 15:40

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 8 adet taşınmaz malın satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Niğde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde, (Milli Emlak Müdürlüğü) teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2- İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

3- Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)

4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5- 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6- Satışı yapılacak taşınmazlardan, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde bir) oranında, 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde beş) oranında; 10 Milyon TL’yı aşan kısmı için %0,25 (Onbinde Yirmibeş) oranında, Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.

7- Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Niğde Muhasebe Müdürlüğü veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak ödenmesi ve dekontun ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir. Niğde Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası (Haz. İç Ödem. Tahsilat Niğde Defterdarlık Muh.Def.) İBAN : TR20 0001 0002 1400 0010 0057 23

8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

9- İhale ile ilgili bilgiler http://www.nigde.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir.

10- İhalenin Yapılacağı Yer: Niğde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ihale salonu

11- İdarenin telefon numarası: 0388 232 34 10 / Faks: 0388 232 34 17



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