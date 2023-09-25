T.C. NİĞDE2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/29 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Mahkememizce, dahili davalı Fehime ÇELİK, dahili davalı Fethi AYDOĞAN, dahili davalı İbrahim COŞĞUN ve dahili davalı Nurettin BALI'nın tespit edilen adreslerine tebligat çıkartılmasına rağmen iade edilmiş ve tebligata yarar açık adresi bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, bu nedenle dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve tensip zaptı ekli duruşma gününü bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Niğde İli Merkez İlçesi Yayla Yolu Köyü 189 Parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Yayla Yolu Köyü317 Parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Yayla Yolu Köyü 327 Parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Yayla Yolu Köyü 393 Parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Yayla Yolu Köyü 515 Parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Yayla Yolu Köyü 599 Parsel ve Niğde İli Merkez İlçesi Yayla Yolu Köyü 1555 Parsel sayılı taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep etmiş, Ortaklığın giderilmesi istemi ile açılan davada "6100 sayılı H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 121,126 ve 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtar olunur." hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI hususu ilanen tebliğ olunur. 21/09/2023