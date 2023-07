T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2023 / 00:01



ESAS NO : 2022/633 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip

MEVKİİ : Bağlıca Mah.

ADA NO : 181

PARSEL NO : 34 ve 35

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.528,54 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 20,43 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 3548,97 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULLAH CAN ERDOĞAN, AHMET ERDOĞAN, AHMET MERT ERDOĞAN, AYLİN TANSEL YEKELER, BASRİ ASLAN CENGİZ ASLAN, DÖNE KARAKAYA, FATMA ASLAN, FATMA BETÜL ERDOĞAN, GÖKHAN EROL, HANİFİ ASLAN, MEHMET ASLAN, MUSTAFA ASLAN, MUZAFFER ASLAN, SADETTİN BAĞIŞLAR EROL ve ŞÜKRAN ASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/633 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2023