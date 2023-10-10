T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 10 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/172 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,

MEVKİİ : Köseler Mah.

ADA NO : 178

PARSEL NO : 204

VASFI : Tarım arazisi

YÜZÖLÇÜMÜ : 562,56 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HALİL DURMAZ, HÜSEYİN DURMAZ, HASAN DURMAZ, MEHMET DURMAZ, MERCAN ASLAN, MUSTAFA DÖNMEZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-58 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin2023/172 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/09/2023