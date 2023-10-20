T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/538 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış
MEVKİİ : Karanfil Mah.
ADA NO : 143
PARSEL NO : 19
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 681,86 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHTAP ÇAKIR, MEHMET RAŞİT ÇAKIR, BİLGEHAN ÇAKIR ve HAMİT ÇAKIR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/538 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01906777