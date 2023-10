T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/538 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış

MEVKİİ : Karanfil Mah.

ADA NO : 143

PARSEL NO : 19

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 681,86 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHTAP ÇAKIR, MEHMET RAŞİT ÇAKIR, BİLGEHAN ÇAKIR ve HAMİT ÇAKIR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/538 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.