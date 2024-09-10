T.C. Nizip 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 10 Eylül 2024 / 00:01

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/101 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi,

MEVKİİ : Tosunlu Mah.

ADA NO : 198

PARSEL NO : 16

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1383,56 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 29,21 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 1.412,77‬ m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Delipalta, Ömer Delipalta, Mehmet Delipalta

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 tarihli ve 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/100 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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