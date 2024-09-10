T.C. Nizip 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/101 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi,
MEVKİİ : Tosunlu Mah.
ADA NO : 198
PARSEL NO : 16
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1383,56 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 29,21 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 1.412,77 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Delipalta, Ömer Delipalta, Mehmet Delipalta
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 tarihli ve 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/100 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02085750