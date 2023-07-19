T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2023 / 00:01



ESAS NO : 2022/613 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip

MEVKİİ : Hancağız Mah.

ADA NO : 135

PARSEL NO : 10, 11 ve 12

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.962,92 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 24,72, 26,21 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 6.013,85 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : BEKİR FIRAT, BÜNYAMİN FIRAT, FAHRİ TÜRKKAN, FATİH TÜRKMEN, FATMA ÖZKILIÇ, İBRAHİM TÜRKMEN, MAHMUT FIRAT, MEHMET FIRAT, MUHİTTİN TÜRKMEN, NECMETTİN TÜRKMEN, NURETTİN TÜRKMEN ve ZELİHA ÖZKILIÇ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/613 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2023