T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/521 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış
MEVKİİ : Karanfil Mah.
ADA NO : 143
PARSEL NO : 33
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 582,30 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :ADİLE ÖZDEMİR, EMİNE KILINÇ, HALİL ÖZDEMİR, HÜSNE YILDIRIM, NAİLE ÇOBAN, SELAM ÖZDEMİR, ŞÜKRİYE ÖZDEMİR ve ZEYDAN ÖZDEMİR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/521 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.29/05/2023
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|BASIN NO: ILN01861456