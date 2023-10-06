T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/262 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,

MEVKİİ : Toydemir Mah.

ADA NO : 139

PARSEL NO : 30 ve 31

VASFI : Tarım arazisi

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.630,51 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 22,26 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 1.652,77 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : BEDRİYE KILIÇ, FATMA YAŞAR, FATTUM DOĞAN, FEDİHA KILIÇ, HABİBE KILIÇ, MAHMUT KILIÇ, MEHMET KILIÇ, MEHMET GAZİ KILIÇ, MERYEM KILIÇ, MUZAFFER KILIÇ, RAHŞAN KILIÇ, SEVER KILIÇ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-58 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/262 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/09/2023