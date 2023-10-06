T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/257 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip

MEVKİİ : Keklik Mah.

ADA NO : 153

PARSEL NO : 154

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 427,40 m²'

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Kemal Akfırat, İbrahim Mesut Akfırat, Mehmet Akfırat, Meral Kandemir, Metin Akfırat, Perihan Akfırat, Volkan Akfırat

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/257 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/09/2023