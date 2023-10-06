T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/219 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi
MEVKİİ : Samandöken Mah.
ADA NO : 133
PARSEL NO : 59 ve 60
VASFI : Tarım arazisi
YÜZÖLÇÜMÜ : 6.099,42 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 16,57 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 6.155,99 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : EMİNE YILDIZ, RABİA YILDIZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-58 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/219 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/09/2023
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|BASIN NO: ILN01902669